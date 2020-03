Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) In der kommenden Woche steht er wieder auf dem Kalenderblatt – Freitag, der 13.! Um ihn drehen sich seit jeher die verrücktesten Geschichten, vor allem gilt er bei vielen als Pechtag, an dem oft irgendetwas schief- oder kaputtgeht.

Unsere Zeitung will diesem Tag deshalb eine positive Note verleihen und diesen Tag zu Ihrem Glückstag machen. Erzählen Sie uns dazu einfach Ihre besondere Glücksgeschichte. Wann hatten Sie mal so richtig Glück im Leben? Ein Lottogewinn, eine einmalige Jobchance oder ein glücklicher Zufall, der alles veränderte – gemeinsam mit der Land Brandenburg Lotto GmbH belohnen wir die tollste, schönste oder verrückteste Glücksanekdote mit 713 Euro. Der Zweiplatzierte darf sich über 113 Euro freuen. Außerdem winken den Gewinnern ein Vier-Wochen-Los der Glücksspirale mit der Chance auf eine monatliche Rente in Höhe von bis zu 10 000 Euro für 20 Jahre.

So nehmen Sie teil: Schicken Sie uns bis zum 10. März Ihre Geschichte samt Ihrer Adresse, Telefonnummer und Ihrem Geburtsdatum einfach per Post an:

Oranienburger Generalanzeiger

Kennwort "Glücksgeschichte"

Lehnitzstraße 13

16515 Oranienburg

Oder schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Glücksgeschichte" an: lokales@oranienburger-­generalanzeiger.de

Die zwei schönsten Geschichten werden wir in unserer Zeitung veröffentlichen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Minderjährige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Weitergabe Ihrer Daten an die Land Brandenburg Lotto GmbH ausschließlich zum Zweck der Gewinnspielabwicklung zu. Die Gewinnübergabe wird redaktionell begleitet.