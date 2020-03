Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) Am Freitag wurde ein 22-jähriger dringend Tatverdächtiger im Stadtgebiet von Frankfurt erkannt und festgenommen. In den sich anschließenden Vernehmungen war der Tatverdächtige geständig, Raubstraftaten, wie beispielsweise von Handtaschen, begangen zu haben, teilt die Pressestelle der Polizei mit.

In den vergangenen Tagen sind mehrere Raubstraftaten in Frankfurt verübt worden. Dabei sind im Stadtgebiet wiederholt Frauen, ihre Handtaschen durch einen männlichen unbekannten Tatverdächtigen unter Gewaltanwendung entrissen worden. Der Stadtbote hatte mehrfach darüber berichtet. Am Montag wird der Leiter der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), Jürgen Huber, bei einem Pressegespräch über Einzelheiten der Festnahme informieren.