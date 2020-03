MOZ

Neuenhagen Neuenhagen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend gelangten Einbrecher in der Räumlichkeiten einer Firma in der Straße Am Wall.

Um das Gebäude betreten zu können, durchtrennten die unbekannten Täter Gitterstäbe und hebelten ein Fenster auf. Im weiteren Tatverlauf wurden alle Räume innerhalb des Gebäudes durchsucht und das Inventar durchwühlt. In einem der Zimmer wurden die Unbekannten schließlich fündig und fanden einen Tresor. Dieser wurde gestohlen. Dem rechtmäßigen Eigentümer entstand durch den Einbruch, der Beschädigung der Gitterstäbe und des Fensters sowie dem Diebstahl des Tresors ein Schaden von rund 10 000 Euro.