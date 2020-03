Brian Kehnscherper

Neustadt (MOZ) Die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt (Dosse) inklusive des Grundschulteils und der Außenstelle Neustadt der Förderschule bleiben aus Vorsorge gegen das Coronavirus bis einschließlich 17. März 2020 geschlossen. Gleiches gilt auch für die Reitinternate Mühle Spiegelberg und Schloss Spiegelberg. Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat sich hierzu mit dem Staatlichen Schulamt und dem Amt Neustadt (Dosse) verständigt.

Alle Schüler, Lehrer sowie deren Familienangehörigen wurden zudem in häusliche Quarantäne geschickt. Wie Ostprignitz-Ruppins Gesundheitsdezernentin Waltraud Kuhne sagte, handelt es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Bisher sei niemand positiv getestet worden. Hintergrund der Vorkehrungen ist, dass drei Mitarbeiter des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes Neustadt Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Demnach gab es am 2. März eine mehrstündige Beratung im Neustädter Internat. Im Nachgang wurde eine aus Berlin stammende Teilnehmerin positiv auf COVID-19 getestet. Diese war nicht, wie irrtümlich in den Medien berichtet, Teilnehmerin der Hengstpräsentation am Sonnabend. An dieser Beratung hatten auch einzelne Lehrer der Prinz-von-Homburg-Schule und eine Mitarbeiterin des Amtes Neustadt teilgenommen. Die Schul- und Internatsschließungen sowie die häuslichen Quarantänen erfolgen vorsorglich um das Risiko von potenziellen Folgeinfektionen so gering wie möglich zu halten und erstreckt sich die maximale Inkubationszeit von 14 Tagen. "Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es besteht kein Grund zur Panik", betont Waltraud Kuhne. Gerüchte, wonach eine Reitschülerin bereits positiv getestet worden sei, weist sie als falsch zurück. Die Hengstparade am Sonnabend ist nicht beeinträchtigt worden.

Der Kreis hat für alle Betroffenen eine Infohotline eingerichtet. Fragen zum Coronavirus werden unter 03391 6885376 beantwortet.