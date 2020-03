MOZ

Wusterhausen Bei einem Einsatz in Wusterhausen ist ein Rettungssanitäter von einem 22-Jährigen angegriffen worden. Die Besatzung des Rettungswagens behandelte am Samstag gegen 2.30 Uhr einen 20-Jährigen, der eine Alkoholvergiftung erlitten hatte. Der 22-Jährige kam hinzu, schlug dem Sanitäter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verschwand wieder. Die Polizei fand den Angreifer wenig später auf einer Feier ganz in der Nähe. Beim Pusten kam er auf 0,81 Promille. Der angegriffene Sanitäter wurde leicht im Gesicht verletzt, blieb aber dienstfähig.