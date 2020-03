Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Politische Satire vom Feinsten! Am 23. April gastiert das beliebte Kabarettduo "Die Hengstmann Brüder" aus Magdeburg mit ihrem aktuellen Programm "TACHELES!" erstmals im Volkswagen Autohaus Mothor.

"Tacheles heißt Klartext reden. Unverblümt die Wahrheit aussprechen. Und wenn es eins ist, was Brüder können, dann ist es genau das! Ja, es sind tatsächlich Brüder! Auch wenn man es vom Anblick her nicht recht glauben mag, auf der Bühne bemerkt man es sofort. Sebastian und Tobias Hengstmann sind perfekt eingespielt, verstehen sich blind, improvisieren umwerfend und setzen ihre Pointen mit einem bewundernswerten Timing.

Aber das Beste ist: So unerbittlich und dabei so liebevoll befrotzeln sich wirklich nur Brüder. Aber sie geigen sich nicht nur gegenseitig die Meinung – nein, sie tun es auf der Bühne und das vor Publikum und vor allem mit ihrem Publikum. Keine Vorstellung der HengstmannBrüder ist wie die andere. Sie greifen alle relevanten politischen Themen auf und dies stets tagesaktuell. Während Sebastian messerscharf analysiert, grätscht Tobias immer wieder mit absurder Komik dazwischen. In ihren Wortgefechten knallt Kabarett auf Comedy mit einer Spielfreude, wie man sie nur selten auf deutschen Bühnen erleben kann.

Die HengstmannBrüder verweben politisches Kabarett mit absurder Komik, auf der Bühne brauchen Tobias und Sebastian Hengstmann lediglich einen Stehtisch und etwas Licht, um die Gäste in den nachhaltigen Lachkrampf zu treiben. Und dann geht es nur um eines: Klartext reden also, TACHELES."

Tun auch Sie etwas für Ihre Bauchmuskeln und Lachfältchen und kommen Sie am 23. April ab 19.30 Uhr ins Volkswagen Autohaus Mothor in Brandenburg an der Havel! Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der reguläre Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. MOTHOR- und Thormann-Kunden zahlen nur sieben Euro Eintritt. Die Eintrittskarten für die Show können online (https://www.mothor.de/veranstaltungen) oder telefonisch (03381/335513) reserviert oder vorab in der Ticketeria, Hauptstraße 8, erworben werden. Kunden zeigen bitte ihre Kundenkarte vor. Das Autohaus MOTHOR freut sich auf Ihren Besuch.