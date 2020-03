Berlin (NBR) Bei der gesetzlichen Pflegeversicherung ist hauptsächlich eines sicher: Die Ausgaben werden in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Denn zum einen nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen kontinuierlich zu, schon weil die Bundesbürger immer älter werden. Zum anderen muss das Pflegepersonal kräftig aufgestockt und deutlich besser bezahlt werden, und das in der ambulanten genauso wie der stationären Pflege.

Daher ist es gut, dass sich die Reserven der Pflegeversicherung im letzten Jahr verdoppelt haben. 6,7 Milliarden Euro klingen nach viel Geld. Doch umgekehrt wird ein Schuh daraus: Von der kräftigen Erhöhung des Beitragssatzes zu Jahresbeginn wurde über die Hälfte gebraucht, um die deutlich steigenden Ausgaben zu decken. Die Reserve kann ziemlich schnell weg sein.

Viel höhere Reserven hat die private Pflegeversicherung, nämlich über 36 Milliarden Euro, obwohl sie nur gut neun Millionen Versicherte hat. Der Grund ist einfach: Sie muss Rückstellungen für die erwarteten Ausgaben ihrer Kunden bis zum Lebensende aufbauen. Damit arbeitet sie nachhaltiger als die gesetzliche Versicherung, die ihre Ausgaben aus den laufenden Einnahmen bestreitet, also von der Hand in den Mund lebt.

Der Schluss der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann, auf deren Nachfrage die Zahlen bekannt wurden: Weg mit der Zweiteilung des Systems. Wenn alle in die gesetzliche Versicherung einzahlen, wäre viel mehr Geld da für bessere Leistungen bis hin zur Vollfinanzierung der Pflegekosten. Doch das klingt verdächtig nach einer wunderbaren Geldvermehrung, die in der Praxis so einfach nicht funktioniert.