Ulm (swp) Es war ein Albtraum, kein einfacher Flugzeugabsturz. Die Menschen seien in ihren Sesseln vom Himmel geflogen wie ein Schwarm großer Vögel, erzählte ein Augenzeuge aus dem Dorf Rossipne. Der Rumpf der Boeing mit der Flugnummer MH 17 war in 10 000 Meter Höhe von einer Rakete zerfetzt worden: Die Trümmer und die Toten regneten auf Felder und Vorgärten nördlich der ostukrainischen Grubenstadt Tores nieder.

Am 17. Juni 2014 war eine malaysische Passagiermaschine über der prorussischen Rebellenrepublik Donezk abgeschossen worden, alle 298 Insassen, darunter vor allem Niederländer, starben. Heute beginnt in Schiphol der Prozess gegen die Männer, die für das Massaker in der Luft verantwortlich sein sollen. Ein Kriegsverbrecherprozess. Und ein Politikum.

Namentlich angeklagt sind Igor Girkin, russischer Feldkommandeur und "Verteidigungsminister" der Donezker Rebellenrepublik, zwei weitere Russen und ein Ukrainer. Das Verfahren scheint etwas Schräges zu haben. Ganz offenbar hat keiner der vier Angeklagten auf den Startknopf des Buk-Raketensystems gedrückt, das die Boeing vernichtete. Skeptiker befürchten, die niederländischen Behörden wollten die Verantwortung vor allem auf Girkin schieben, um nicht in die Verlegenheit zu geraten, die militärische und politische Führung Russlands beschuldigen zu müssen.

In Moskau gehen Gerüchte, darauf hätten sich Wladimir Putin und der niederländische Premier Mark Rutte bei einem Gespräch im Juli vergangenen Jahres verständigt. Allerdings sind zwei der Angeklagten russische Berufsmilitärs, sogenannte Urlauber, die angeblich privat im Donbas Krieg führten. Sie sollen den Transport des tödlichen Buk-Systems aus Russland mit organisiert haben. Private ­Raketensysteme gibt es in Russland nicht, die Ermittler bezeichnen die 53. russische Luftabwehrbrigade als Besitzerin der Buk. Mit anderen ­Worten, das russische Verteidigungsministerium.

Nervosität herrscht in Moskau, ­offizielle Sprecher nennen den ­Prozess vorweg eine "Posse", die meisten Staatsmedien schweigen. Bezeich­­nend ist ein Artikel des pa-triotischen Portals Zargrad über das Corona­virus in den Niederlanden, der das Ver­fahren beeinflussen könnte, weil das Gericht keine Infizierten in den ­Saal lassen wolle. Zargrad hofft wohl auf einen Prozessabbruch wegen Seuchengefahr.

Verständlich. Das Verfahren, das Monate, wenn nicht Jahre dauern mag, könnte immer neue Zeugen und Beweise zutage fördern, die Moskaus Aktivitäten in der benachbarten Ukraine detailliert ausleuchten. Bisher leugnen Wladimir Putin und sein Gefolge das Eingreifen ihrer Armee im Donbas ebenso hartnäckig wie jede Beteiligung am MH 17-Abschuss.

Am Ende des Prozesses in ­Schiphol aber droht ein Urteil, das auch ihre Militärintervention zu einer juristischen Tatsache macht, die die ­internationale Gemeinschaft kaum ignorieren kann. Auch der Minsker Friedensprozess, in dem Wladimir Putin den Vermittler mimt, geriete dann zur Posse.

