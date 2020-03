Kundgebung am Sonnabend

"Bunt statt grau": Das Netzwerk für Toleranz Bernau mobilisierte an die 250 Frauen und Männer zur Gegendemonstration. © Foto: Wolfgang Rakitin

Die Deutschlandfahne schwenkende AfD-Anhänger: Etwa 80 nahmen an der Kundgebung der Partei teil. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin/MOZ

Bernau (MOZ) Wir sind mehr, viel mehr" – steht beschwörend auf einem gelben Sonnenschirm. Die Mitstreiter des Bernauer Netzwerks für Toleranz, die sich am Sonnabend zur Gegendemonstration auf dem Bahnhofsplatz versammeln, sollen Recht behalten. Am Ende werden auf ihrer Seite etwa 250 Frauen und Männer stehen. Die Zahl der Teilnehmer an der AfD-Kundgebung schätzt die Polizei auf 80.

Während die Gegendemonstranten in erster Linie aus Bernau, Panketal und anderen Kommunen des Barnims kommen, darunter viele Mandatsträger, sind die Anhänger der AfD nur vereinzelt aus der Region. Dafür ist der Landtagsabgeordnete Hans-Christoph Berndt aus Dahme-Spreewald dabei, seit 2015 Sprecher des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat", und dessen Fraktionskollege Franz Wiese aus Märkisch-Oderland.

AfD ist stark gespalten

Die meisten der 20 AfD-Mitglieder in Bernau bleiben der Kundgebung fern. Sowohl Hans-Peter Kulack, AfD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag und in der Stadtverordnetenversammlung, als auch der Bernauer Ortsparteichef Hans Link hatten sich im Vorfeld öffentlich davon distanziert, weil "nicht sicher gestellt werden kann, dass unerwünschten Personen Zugang zu dieser Veranstaltung gewährt wird", wie Kulack beispielsweise begründete.

Für den Schwanebecker Marcel Donsch, Mit-Organisator der Kundgebung – er verließ im vergangenen Jahr mit zwei weiteren Abgeordneten die AfD-Kreistagsfraktion und führt seit dem die Fraktion "AfD – Die Konservativen" an – ist die Spaltung der AfD Barnim nur "eine Lüge, die die Medien aufgetischt haben", wettert er am Sonnabend ins Mikrofon. Er sprich von Medienhetze und davon, dass Merkel und die Politik "unsere Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder zerstören". "Stoppt die Brandstifter!" und: "Hass ist keine Alternative!" ruft der Chor der Gegendemonstranten. Marco Länger, AfD-Mann aus Ahrensfelde und nach eigenem Bekunden Anhänger des "Flügels", reagiert genervt: "Die sind nichts weiter als ein zusammengewürfelter Mob aus SED-Anhängern", schimpft er.

