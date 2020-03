Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde Die Regionalbahn (RB) 60 wird ab dem 9. Mai bis voraussichtlich 30. August nicht auf der Strecke zwischen Bad Freienwalde und Eberswalde verkehren.

Grund dafür sind Bauarbeiten an diesem Streckenabschnitt. Das bedeutet einige Umstellung für all jene, die den Zug nutzten. Die Planungen für den Schienenersatzverkehr waren Anfang Februar bereits angelaufen, wie Holger Reimann von der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) damals erklärte.

Antworten auf Bürgerfragen

Dennoch gibt es, besonders für Berufspendler und Schüler, die auf die RB 60 angewiesen sind, sicher einige Dinge, die noch nicht ganz klar sind. Daher lädt Wirtschaftsförderer Denny Amstutz vom Regioforum Barnim-Oderbruch am 18. März ab 18 Uhr in die Konzerthalle in Bad Freienwalde, Georgenkirchstraße 1, ein. Bei dieser Veranstaltung sollen die Bürger ausführlich über die Folgen der viermonatigen Sperrung informiert werden. Zu diesem Anlass werden auch Detlef Woiwode von der NEB, Bernd Arm vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) sowie ein Vertreter der DB Netz zugegen sein und sich den Fragen der Bürger stellen.

In der Zeit, in der die Strecke gesperrt ist, sollen zwei Brücken gebaut und die Bahnhöfe Niederfinow und Bad Freienwalde an das elektronische Stellwerk angeschlossen werden. Letzteres erleichtert die internen Abläufe, so Holger Reimann.