Ines Weber-Rath

Golzow Fast 200 Feuerwehrleute und ihre PartnerInnen sowie Vertreter der Amtsgemeinden waren am Samstagabend der Einladung zum Golzower Amtsfeuerwehrball in die Oderbruchhalle gefolgt.

Die ehrenamtliche Arbeit in der Feuerwehr sei heutzutage durchaus keine Selbstverständlichkeit, sagte Amtsdirektor Lothar Ebert nach der Begrüßung und dankte den Mitgliedern der Amtsfeuerwehr herzlich für ihr Engagement fürs Gemeinwohl. Das Amt bemühe sich als Träger des Brandschutzes weiterhin darum, bestmögliche materiell-technische Voraussetzungen für die Feuerwehren zu schaffen, so Ebert unter Verweis auf die Errungenschaften im Vorjahr: Für mehr als eine Viertelmillion Euro haben die Küstrin-Kietzer und die Bleyener Ortswehr neue Fahrzeuge bekommen, sind sieben Gerätehäuser einbruch-sicherer geworden, gab es neue Bekleidung für Einsatzkräfte und manches mehr.

Amtswehrführer Andreas Zwick betonte in seiner Festrede, dass die Feuerwehr längst nicht mehr nur zur Brandbekämpfung, sondern in allen Notlagen gefordert sei. Das zeigen die Einsätze im Vorjahr: 16 mal waren die 171 Einsatzkräfte der Amtsfeuerwehr zum Löschen gefordert, darunter bei fünf Wohnungsbränden. 30 mal wurden sie zur technischen Hilfeleistung alarmiert.

Die Amtswehrführung arbeite mit der Verwaltung und den Gemeinden daran, die Einsatzbereitschaft am Tage zu verbessern. So wirke sich die Besetzung kommunaler Stellen mit Feuerwehrleuten ebenso wie die "Sensibilisierung von Arbeitgebern vor Ort" positiv aus, so Zwick. Handlungsbedarf sieht der Amtswehrführer bei der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern. Lob und Anerkennung zollte er der Arbeit der zehn Betreuer der 37 Kinder und Jugendlichen in der Golzower Jugendfeuerwehr.

Sowohl der Nachwuchs als auch die "Großen" waren im Vorjahr erneut sportlich erfolgreich. Genschmars Feuerwehrsportler bereiten sich jetzt auf die Deutsche Meisterschaft vor.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Klaus-Peter Püschel und Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Sprecher nutzten den Rahmen für Ehrungen: Der Bleyener Heiko Elsner erhielt die Ehrennadel des Kreisverbandes in Silber. Ehrennadeln gab es auch für die Jugendwarte Enrico Zich, Marco Schmidt und Lukas Kopp. Toni Bittner (31) aus Genschmar wurde zum neuen Kreisausbilder Sprechfunk ernannt.

Lothar Ebert ernannte nach Anhörung aller Ortswehrführer Andreas Zwick für eine weitere Amtszeit zum Amtswehrführer und Sven Henzke sowie Marco Zich zu seinen Stellvertretern.