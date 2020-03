Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Unverletzt hat ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall auf der B 112 in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder), im Abschnitt 175 bei Kilometer 5,2, überstanden. Ohne Fremdeinwirkung und offenbar witterungsbedingt, so die Polizei, kam der Mann um 3.37 Uhr mit seinem Pkw der Marke Volkswagen noch vor der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd nach links von der Fahrbahn ab, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Fahrzeug in die Schutzplanke. Diese wurde dabei auf einer Länge von rund 20 Metern beschädigt. Die Polizei beziffert den geschätzten Schaden mit zirka 6000 Euro. Das Auto des Verunglückten war nicht mehr fahrtüchtig. Noch am Sonntag, gegen 9 Uhr, war die Fahrbahn an der Unfallstelle großflächig verunreinigt.