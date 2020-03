MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Drei Bushaltestellen in Fürstenwalde und Hangelsberg sind am Sonnabend erheblich beschädigt worden. Unbekannte zerstörten sämtliche Scheiben der Haltestelle in der Wilhelm-Külz-Straße am Eingang des Tierparks in Fürstenwalde. Bei den Haltestellen in der Hangelsberger Chaussee nahe des Stadions in Fürstenwalde und im Berliner Damm in Hangelsberg gingen ebenfalls Scheiben zu Bruch. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03361 5680 zu melden.