MOZ

Schöneiche (MOZ) Eine Kabeltrommel, einen Rasenmäher, eine Kettensäge und eine Leiter haben Einbrecher aus einer Gartenlaube in der Friedrichshagener Straße in Schöneiche gestohlen. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Eingebrochen wurde am Sonnabend auch in ein Einfamilienhaus im Kieferndamm. Die Eindringlinge brachen die Terrassentür auf, durchsuchten sämtliche Räume, griffen sich drei Stangen Zigaretten und verschwanden.