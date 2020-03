Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Dorte Wolf-Koch vom Anglerverein Seeblick in Angermünde geht mindestens einmal pro Woche ihrem liebsten Hobby nach: Angeln. Meist bringt sie Güster und Rotfedern mit nach Hause. Lars Wroblewski geht nur auf Karpfen. Sein bester Fang im Vorjahr: ein 82 Zentimeter langer Prachtkarpfen. Der größte, von dem er gehört hat, war deutlich über einen Meter lang. Der beste Fang von Frank Bretsch war ein Dreipfünder-Barsch von 48 Zentimetern Länge.

Das Trio gehörte am Sonnabend zu den Petrijüngern, die in der Klause am Sportplatz in Angermünde ohne viel Federlesen den Vorstand des Kreisanglerverbandes Angermünde-Schwedt wählten. Andreas Hans (1. Vorsitzender), Detlef Thom (2. Vorsitzender) und Siegbert Schmock wurden im Amt bestätigt. Ohne Gegenstimme.

Andreas Hans erinnerte seine Angelfreunde daran, dass 2019 ein sehr trockenes Jahr gewesen war, begleitet von sehr hohen Wasserverlusten in den Gewässern. Trotzdem habe es keine größeren Fischverluste gegeben. Außer im Hohenselchower Moospfuhl. Aber dort nicht wegen der Wasserverluste, eher wegen gelegentlicher Starkregen, die Fremdstoffe in das Gewässer gespült hatten. Die Angelfreunde aus Hohenselchow und die Freiwillige Feuerwehr haben mit vollem Einsatz die Fischverluste begrenzen können.

Das Bewirtschaftungskollektiv Andreas Florkiwicz, Oliver Hans, Lars Wroblewski und Andreas Hans sorgte dafür, dass die rund 30 Seen mit rund 530 Hektar Vereinsgewässer nach den Richtlinien und Vorgaben des Landesanglerverbandes mit Jungfischen besetzt werden. Glasaale, zwei- bis dreijährige Karpfen. Schleie und Laichzander wurden eingesetzt, wenn der Wasserstand das zuließ.

Verbandschef Hans zählte auf, dass im Vorjahr die Vereinsmitglieder insgesamt 3100 Stunden für Hege und Pflege von Gewässern, Uferzonen und Vereinsanlagen geleistet haben. "Dabei wurden wieder mehrere Hundert Kilo Wohlstandsmüll von den Ufern entfernt und aus dem Wasser gezogen und auf unsere Kosten entsorgt", schildert Andreas Hans das Ergebnis.

Eine Sorge trieb Hans und andere Angler lange um: "Der Seenverkauf der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH an Naturschutzbund und BUND, die scheinbar eine bessere Lobby haben als wir Angler." Ein Beispiel seien Seen bei Landin gewesen. Der Verkauf hatte den freien Zugang zu Gewässern erschwert. Die BVVG hatte zwischenzeitlich erklärt, dass keine Seen verkauft werden. Brandenburger Kommunen übernahmen Gewässer.