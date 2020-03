Marco Marschall

Eberswalde Es wird eng im Vorführraum des Kreisarchivs am Samstagnachmittag. Zusätzliche Stühle müssen herbeigeschafft werden. Der Andrang zum Tag des Archivs ist offenbar größer als erwartet. Überwiegend Senioren haben in den Sitzreihen Platz genommen. "Wir freuen uns, dass Sie trotz Corona den Weg zu uns gefunden haben", begrüßt Brigitta Heine als Leiterin der Einrichtung die geschätzten hundert Gäste. Sie werden im folgenden per Vortrag viel darüber erfahren, wie sie gemäß dem Tagesmotto "Von der Depesche zum Tweet" mithilfe verschiedener Onlineangebote, die Archivsuche schon Zuhause beginnen können. "Sie können aber auch immer gern zu uns kommen", lädt die Leiterin die Anwesenden ein.

Kapazität fast erschöpft

An die 500 Benutzungen, verrät sie später gegenüber der MOZ, zähle das Kreisarchiv pro Jahr. Das sei eine ganze Menge für ein Archiv dieser Größe. Gern würde Brigitta Heine mehr mit Lehrern und Schulklassen arbeiten. Doch ist die Rechercheeinrichtung alles andere als zentral gelegen, die Verbindung in den Technologie- und Gewerbepark von Eberswalde nicht ideal.

Allerdings gibt es einen Silberstreifen am Horizont: 2022 soll sich alles ändern. Das Archiv zieht in die Stadt. Wie es seitens der Pressestelle des Landkreises heißt, seien die Platzkapazitäten am jetzigen Standort in der Carl-von-Linde-Straße 8 zu 95 Prozent erschöpft. Der Mietvertrag läuft Ende 2022 aus.

Nachdem verschiedene Va-rianten für die weitere Unterbringung des Bestands vorgeschlagen wurden, soll nun ein neues Kreisarchiv am Standort Neue Straße 4 in Eberswalde Nordend, unweit vom Hauptsitz der Barnimer Busgesellschaft errichtet werden. Es wäre dementsprechend auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreichbar. Die Barnimer Kreiswerke sollen den Bau umsetzen. Auf dem Gelände steht ein etwa 800 Quadratmeter großes Gebäude, das für die Zwecke des Kreisarchivs umgebaut wird und einen Erweiterungsbau erhält. Die nutzbare Magazinfläche erhöht sich um 400 Quadratmeter. Außerdem bestehe die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Magazin anzubauen. Derzeit laufe die Planungs- und Baubeantragungsphase für das Vorhaben, heißt es.

Jüdisches Bürgerverzeichnis

Viele Besucher, die am Sonnabend durch die bestehenden Räume stöbern, sind nicht zum ersten Mal da. So etwa Helmut Otto, Ortschronist in Schiffmühle. "Weil wir zum Kreis Königsberg Neumark gehört haben, werde ich aber eher im Landesarchiv in Potsdam fündig", sagt er.

Bevor die Magazine oder Kaffee und Kuchen angesteuert werden, geht es bei einem Vortrag um jüdisches Leben. Der Name Ellen Grünwald ist seit Jahren mit der ehrenamtlichen Recherche zu diesem Thema verbunden. Am Sonnabend berichtet sie nochmal wie es dazu kam und stellt eine Neuheit vor. Über die Internetseite des Kreisarchivs ist nun ein Jüdisches Bürgerverzeichnis der Stadt Eberswalde abrufbar. Es geht auf Namen seit dem 18. Jahrhundert zurück und enthält an die 1500 Einträge, teilweise mit Informationen zum Schicksal der jeweiligen Person zur NS-Zeit. Im Gegensatz zu Publikationen auf Papier kann die Datenbank stetig ergänzt werden. Allerdings werde die Forschung zu jüdischem Leben in der Stadt immer schwieriger. Wie Ellen Grünwald berichtet, habe sie noch Kontakt zu einer Holocaust-Überlebenden, die nun schon über 90 sei.