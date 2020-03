Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Die Bewohner des Seelower "Märchenlands" sind die sportlichsten Kita-Kinder der Region. Das Team holte sich am Samstagvormittag bei der 19. Kita-Olympiade für den Seelower Bereich den Sieg vor den Nachwuchs-sportlern aus der Seelower Kita "Max und Moritz" und den "Dolgeliner Zwergen". Auf Rang vier kamen die Wettkämpfer aus dem Golzower "Schwalbennest".

Doch gewonnen haben letztlich alle Teilnehmer, betonte Benny Zahn am Ende der mehr als zweistündigen Wettbewerbe. Denn sportliche Betätigung, so früh wie möglich, fördert die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder, weiß der Abteilungsleiter Breitensport des Kreissportbundes. Er moderierte die Kita-Olympiade.

Bei der fehlten leider die Titelverteidiger aus der polnischen Kita "Potopola" in Kostrzyn. Ihnen und einer weiteren Kostrzyner Kita war die Teilnahme am Wettbewerb wegen der Coronavirus-Gefahr von polnischer Seite untersagt worden.

Neben den Kitas aus Seelow – dabei waren auch Kinder aus der evangelischen "Arche Noah –, aus Dolgelin und Golzow, dem "Kinderland" Letschin und aus der Lietzener Kita "Kleine Waschbären", nutzten auch drei Kitas aus der Stadt Müncheberg das Angebot zum sportlichen Kräftemessen: Die Vorschulkinder aus der Müncheberger "Rappelkiste" und dem "Spatzennest" sowie der Obersdorfer "Pusteblume" waren begeistert dabei.

Die Teams mit je acht Startern hatten in zwei Durchgängen insgesamt sechs Disziplinen schnellstmöglich zu bewältigen: einen Kurzsprint, Pezzi-Ball-Slalom, das Sackhüpfen, ein Schubkarren- und ein Roller-Rennen und das Medizinball-Weitstoßen. Das große Finale war dann ein Staffelwettbewerb, bei dem die Kinder sich über eine Bank ziehen, durch Halbringe und einen Schlauch kriechen, über zwei Stangen springen und einen Ball in eine Wanne werfen mussten.

Von Müttern, Vätern und Geschwistern angefeuert und Erziehern assistiert, waren die Vorschulkinder begeistert, ehrgeizig und sehr fair bei der Sache. Beim Roller-Rennen am Wendepunkt die Kurve zu kriegen, erwies sich übrigens als gar nicht so leicht.

In den Pausen zwischen den Wettbewerben durften sich die kleinen Sportler in der "gesunden Ecke" bedienen. Die Partytomaten, Gürkchen, Äpfel, Bananen und Co. sponsert der Seelower Edeka-Markt den kleinen Olympioniken in ganz Märkisch-Oderland. Voller Stolz nahmen am Ende alle Teilnehmer der Kita-Olympiade ihre Medaillen, Urkunden und Pokale aus den Händen von Seelows Bürgermeister Jörg Schröder und der CDU-Landtagsabgeordneten Kristy Augustin entgegen.