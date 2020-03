Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Auch in der Eisenhüttenstädter Firma Makrü-Bau, Oderlandstraße 17, gibt es Bestrebungen, Krankenstände zu senken, das Betriebsklima zu verbessern und eine gesunde Lebensweise der Mitarbeiter zu fördern. In Zusammenarbeit mit der zuständigen Gesetzlichen Krankenkasse hat Firmenchef Matthias Krüger ein Programm entwickelt und stellte dieses betriebliche Gesundheitsmanagement kürzlich seinen Mitarbeitern und deren Partnerinnen vor.

Gesund leben, gesund arbeiten

Die ökonomischen Vorteile, wie Senkung der Ausfallzeiten beziehungsweise Kosten liegen auf der Hand und bedingen auf der anderen Seite eine Steigerung der Produktivität und Qualität der Arbeit. Positiver Aspekt ist zudem in Folge eine höhere Attraktivität als Arbeitgeber, auch hinsichtlich der Personalgewinnung und Mitarbeiterbindung.

"Was bedeutet das für Euch als Mitarbeiter? Warum solltet Ihr mitmachen?", fragte Matthias Krüger seine Bauleute und führte die psychische und physische Gesundheit und damit ein verbessertes Wohlbefinden als Hauptgründe an, die sich aus seiner Sicht positiv auf das gesamte Betriebsklima auswirken werden. "Gesunde Mitarbeiter sind ein Garant für einen gesunden Betrieb", so sein Fazit. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und Zusammenarbeit mit der Krankenkasse werden Ernährungsberater, Psychologen und Bewegungstherapeuten auf den Baustellen unterwegs sein und zu den Themen Suchtmittelkonsum, Stressbewältigung, Ernährung und Bewegung beraten. Gerade beim letzten Punkt gibt es auch monetäre Anreize. Wer zum Beispiel jeden Tag 10 000 Schritte schafft, bekommt eine finanzielle Anerkennung dafür. Im Jahr können das bis zu 180 Euro sein. Das Fitnessarmband ist dabei der ständige Begleiter.

Aber auch Mitgliedschaften in Sportvereinen, Teilnahme an Ersten-Hilfe-Kursen, Vorsorgeuntersuchungen und der Gang ins Fitnessstudio werden honoriert. In der abschließenden Umfrage waren 80 Prozent der Mitarbeiter von diesem Konzept überzeugt und wollen aktiv mitmachen.