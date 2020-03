Mit der neuen Rutsche an der meko-Grundschule können sich die Kinder nicht so ganz anfreunden. © Foto: Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zukunft unserer Stadt, sagte die Vorsitzende des Kreisschulbeirates Katrin Blume jüngst im Bildungsausschuss, "hängt ganz wesentlich von guten und zeitgemäß ausgestatteten Schulen ab. Wenn das so wäre, könnte ich an dieser Stelle sagen, schönen Dank lieber Schulträger, und wäre fertig. Aber Sie vermuten sicherlich, dass das nicht der Fall ist", leitete sie ihren Redebeitrag ein. Und lud die Abgeordneten dazu, ein, sie gedanklich durch einen Schultag an Frankfurts Schulen zu begleiten. Nicht alle Schulen seien betroffen, doch Katrin Blume zeigte anhand einiger Beispiele, was Schüler und Lehrer jeden Tag erleben. Es ging exemplarisch in Klassenzimmer, Schulhöfe, Sportstätten:

7.30 Uhr, Karl-Liebknecht-Gymnasium: Die 8. Klasse kommt ins Biologie-Fachkabinett. Ihr Lehrer wartet gespannt, wie viele seiner 30 Schüler heute da sein werden. Zum Glück reichen die Plätze heute. Paul ist beim Kieferorthopäden, Annika ist krank. In diesem Fachkabinett ist planmäßig nur Platz für 26 Schüler, mit zusätzlichen Plätzen 28.

8.15 Uhr, Oberschule "Ulrich von Hutten": Jacob aus Klasse 10 schaut nachdenklich aus dem Fenster des Container-Gebäudes. Am 10. Februar war Baubeginn für den Neubau. "Ich werde nicht mehr erleben, dass das Gebäude fertig ist. Vielleicht die Siebtklässler, aber ich habe gehört, dass dann immer noch nicht alle Klassen ins neue Gebäude passen. Wird der Container also für immer bleiben?", fragt er sich. Er hat auch gehört, dass die Schülerzahl in den nächsten Jahren noch weiter steigen soll. "Gut, dass ich dann raus bin", denkt er.

9 Uhr, meko-Grundschule: Es klingelt und alle Kinder strömen zur Frühstückspause auf den Hof. Vor Kurzem wurde der Spielplatz mit Rutsche und Drehteller fertig. Aber kaum einer benutzt die zwei neuen Spielgeräte. Bent aus der 6. Klasse denkt wehmütig daran, wie sie früher alle zusammen auf der großen Wurzel und dem alten Klettergerüst, die jetzt weg sind, gespielt haben. "Hätte uns nicht jemand fragen können, wie wir uns den Spielplatz vorstellen?"

9.20 Uhr, Oberschule "Heinrich von Kleist": Die Schüler der 9. Klasse sollen über ihr Betriebspraktikum berichten. Tim fragt, ob sie das anhand einer Präsentation machen können. Die Lehrerin winkt ab. Die Lampe am Beamer ist kaputt und sie weiß nicht, wann der Techniker kommt. Anja ergänzt: "Außerdem weißt du nicht, ob deine Präsentation richtig läuft und dann stehst du erst doof da."

10.30 Uhr, Erich-Kästner-Grundschule: Für die 3. Klasse der Kästner-Grundschule fällt heute der Schwimmunterricht aus. Leider ist die Schwimmhalle mal wieder gesperrt. Unfreiwillige Stadtrundfahrt für Frankfurter Schüler: Die Schüler der evangelischen Grundschule fahren nach Neuberesinchen in die Konrad-Wachsmann-Halle zum Sportunterricht, während die Schüler vom Gauß-Gymnasium im Winter regelmäßig die Halle in der Sabinusstraße nutzen.

"Das ist erst der Vormittag", schob Katrin Blume beim Vortragen ein.

12 Uhr, Lessingschule: Das große Warten geht los. Weil immer nur 20 Schüler gleichzeitig in den Essenraum passen, dauert es ewig, bis alle fertig sind. Zur gleichen Zeit in der Beckmannstraße, Karl-Liebknecht-Gymnasium: Für die 7. Klasse heißt es Beeilung – jedenfalls für alle, die Mittag essen wollen. Nach der Deutschstunde müssen sie schnell hoch zum Hauptgebäude, dort Mittag essen, und dann schnell wieder runter zur Turnhalle. Hoffentlich schaffen sie es rechtzeitig.

13.15 Uhr, Friedensgrundschule: Die Schüler der 2. Klasse haben in der individuellen Lernzeit die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse zu festigen. Die Lehrerin möchte digitale Lehrmaterialien benutzen, aber leider läuft das Programm nicht mit dem Betriebssystem, das auf dem Schulrechner installiert ist. Das schöne neue Smartboard wird weiter geschont.

14.30 Uhr, Karl-Liebknecht-Gymnasium:Im Leistungskurs Deutsch, 11. Klasse, würde ein Lehrer in der Beckmannstraße gerne in Kleingruppen verschiedene Texte erschließen und die Ergebnisse auf einer Online-Arbeitsplattform präsentieren lassen. Leider fehlen dazu leistungsfähige Rechner und eine Internetverbindung. Ebenso wenig ist es möglich, das elektronische Klassenbuch zu führen. Anwesenheitsangaben müssen die Lehrer nach der Schule zu Hause nachtragen.

15 Uhr, Lenné-Grundschule: Die Hortner sind froh, dass heute die Sonne scheint. Dann können alle Kinder draußen spielen und es fällt nicht so auf, dass das Hortgebäude aus allen Nähten platzt. Und nächstes Jahr sollen es nochmal mehr Grundschüler werden.

16 Uhr, Sabinus-Sporthalle: Die Schule ist aus, die Handballer treffen sich zum Training. Hendrik ist als neuer Spieler aus Müllrose dazugekommen. Er fragt, ob er nach dem Training duschen kann. Alle lachen, "das willst du nicht." Sie fragen sich, ob es eigentlich in irgendeiner Turnhalle in Frankfurt ordentliche Duschen gibt.

Der Bildungsausschuss hielt fest, die Themen Digitalisierung an Schulen und dritte Oberschule in der Stadt noch vor der Sommerpause auf die Tagesordnung einer Sitzung zu nehmen.

