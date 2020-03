BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Medizinische Schule in der Vereinsstraße 1 lädt am Samstag, 14. März, unter dem Motto "Check deine Berufung" zum Tag der offenen Tür. Von 12-16 Uhr werden Ausbildungsberufe vorgestellt. Außerdem können sich die interessierten an Themen rund um Pflege, Therapie und Medizin selbst probieren. Eine Anmeldung ist nicht nötig.