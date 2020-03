Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Die Fans der Hantel-Männer und -Frauen dürfen sich noch auf zwei Wettkämpfe der Schwedter Blau-Weiß-Mannschaft in dieser Saison freuen. Jetzt steht fest, dass sie Gastgeber für den Aufstiegswettkampf am 18. April sind.

Leistungsmäßig in der deutschen Rangliste als neuntbestes Team geführt, hatten die Oderstädter für das nun im Endspurt befindliche Wettkampfjahr aus sportlichen und finanziellen Gründen auf die Eliteliga verzichtet, für die sie qualifiziert gewesen wären. Seit Oktober haben sie nun bewiesen, dass sie ihrer Konkurrenz in der Staffel C der 2. Liga klar überlegen sind. Ehe diesen Sonnabend (18 Uhr) noch der letztplatzierte AC Meißen in die Külzviertelhalle kommt, steht der TSV bei 15:0 Zählern und hat einen Punkteschnitt aus den besten vier Wettkämpfen von knapp 680.

Berliner TSC auf Augenhöhe

Inzwischen ist, wie der Vorsitzende Jörg Anker erst jüngst beim Blau-Weiß-Sponsorenabend bestätigte, die finanzielle Basis dafür geschaffen worden, im neuen Sportjahr wieder als Erstliga- Team aufzutreten. Sportlich entscheidet sich das Ganze dann am 18. April. Die Voraussetzungen für die Schwedter sind sehr gut.

Zum einen können sie den Relegationswettkampf daheim bestreiten, weil sie das beste Team des genannten Viererschnitts aller drei 2. Ligen sind. Als zweitbeste Mannschaft ist der TSV Heinsheim aus Baden-Württemberg (666 Punkte) qualifiziert.

Hinzu kommt noch der Erstliga-Tabellenvorletzte. Das ist der Berliner TSC. "Mit dem stehen wir etwa auf Augenhöhe", schätzt Trainer Roland Taubert ein. Ein Vergleich der Bestmarken bestätigt dies: TSV 746,2 (am 15. Fe-­bruar), TSC 774,2 (bereits am 26. Oktober). Die beiden besten der drei Teilnehmer bekommen einen Platz in der 1. Liga 2020/21.