Julian Stegemann

Bernau Ballsicher und kontrolliert kombinierte sich der Brandenburgligist gegen Grün-Weiß Lübben in den ersten Minuten gleich mehrfach in gute Positionen. Besonders auffällig war Florian Klose, der nach einem Angriff über Sam-Rene Bartz zum 1:0 traf (8.). Die Gäste aus Lübben versuchten, eine Antwort auf den Rückstand zu finden. Doch Einheit machte es defensiv sehr gut und stand kompakt.

Radecke trifft zum 2:0

In der 20. Minute setzte sich Max Gerhard auf dem rechten Flügel ab und brachte eine präzise Flanke auf den kurzen Pfosten, wo sich Luca Radecke von den Verteidigern löste und ohne Bedrängnis aus fünf Metern einschob.

Das 2:0 verunsicherte die Lübbener spürbar. Ungenauigkeiten und Frust machten sich in der Folge bei den Grün-Weißen breit. "Wir hätten in dieser Phase das 3:0 oder 4:0 machen müssen", schätzte Nico Thomaschewski die gute Phase seines Teams ein. Doch stattdessen erlaubten sich die Bernauer gleich zwei grobe Fehler, mit denen man den Gegner beinahe zu Toren einlud. In letzter Sekunde wurde der Lübbener Anschlusstreffer jedoch vereitelt.

Im zweiten Durchgang fokussierten sich die Hausherren auf eine kompakte Defensivarbeit. Niklaas Seifarth vereitelte in der 82. Minute die beste Lübbener Torchance. Nach einer Flanke von der linken Seite stand der eingewechselte Robert Menzlow knapp sechs Meter vor dem Tor völlig frei. Der Angreifer der Grün-Weißen traf den Ball jedoch nicht richtig, so dass Niklas Seifarth noch zur Stelle war.

Einheit ließ daraufhin nichts mehr anbrennen und sicherte sich dank der guten Defensivarbeit den Heimsieg. "Wir haben verdient gewonnen. Das es kein schönes Spiel wird, war uns schon von vornherein klar. Wir wollten unbedingt die drei Punkte", resümierte Nico Thomaschewski. Für den Sieg wich der Bernauer Coach sogar von seinen taktischen Grundtugenden ab. "Natürlich wollen wir immer guten Fußball spielen. Aber manchmal muss man auch mal eklig gewinnen", erklärte der Trainer die defensive Einstellung seiner Mannschaft.

Bernau: Niklas Seifarth – Viacheslav Veybert, Julian Graf (61. Dennis Kamin), Dennis Kabelitz, Sam-Rene Bartz, Max Gerhard, Paul Peschke, Tom Schneider, Florian Klose, Maximilian Walter, Luca Bernhard Radecke (82. Henri Gomez Amsatu)