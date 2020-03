René Wernitz

Damme (MOZ) In welcher Region liegt Damme? Der Havelländer würde wohl wie selbstverständlich sagen: "Na, bei uns!". Der Uckermärker sähe das freilich anders. Denn Damme gibt es auch dort. Es könnte zudem Wortmeldungen aus dem niedersächsischen Landkreis Vechta geben und aus dem belgischen Flandern, wo es je eine Stadt dieses Namens gibt.

Damme in der havelländischen Gemeinde Nennhausen darf für sich in Anspruch nehmen, dass seine Ersterwähnung am längsten zurück liegt. 1164 war dem Brandenburger Domstift das Dorf zum Geschenk gemacht worden. Die Schenkung wurde durch den damaligen Markgrafen bestätigt, was auch beurkundet wurde. Daraus resultiert die Ersterwähnung.

Knapp dahinter folgt das flämische Damme. Hier kann aber die Geschichte bis zur Ortsgründung zurückverfolgt werden. Das Jahr 1169 markiert den kommunalen Anfang.

Erst elf Jahre später wurde das niedersächsische Damme erstmals urkundlich erwähnt. Beim Dorf in der nordostbrandenburgischen Uckermark war das erst 1354 der Fall. Dass hier der Name von einem anderen Ort her übertragen wurde, ist durchaus denkbar.

Die Markgrafen aus der brandenburgischen Dynastie der Askanier hatten die Uckermark durch ein Tauschgeschäft erhalten. Zuvor hatten sie bereits seit 1150 die Oberherrschaft über das Havelland ausgeübt, von wo aus sie im Laufe des 13. Jahrhunderts in östliche und nördliche Richtungen hin expandierten. Eventuell sind Leute aus Damme bei Nennhausen an einen Ort in der Uckermark umgesiedelt worden, den sie Damme nannten. Kurios in dem Zusammenhang, dass das Dorf nur rund 20 Kilometer von jenem Ort entfernt liegt, der dem 1250 besiegelten Tauschvertrag seinen Namen gab: Landin. Ein Dorf dieses Namens gibt es auch im Havelland, hier aber nur sieben Kilometer von Damme entfernt.