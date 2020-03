Eva Loth

Wiesenburg Der Raum ist so leer, dachte sich Iris Seraphin, als sie durch die "Alte Schule" in Wiesenburg/Mark ging, in deren Räume sich auch ihr Atelier befindet. Sie begann einige Bilder aufzuhängen. Dabei fiel auf, dass einige bereits 20 Jahre alt waren, wie die "Zauberblume". So entstand eine Ausstellung zum 20-jährigen kreativen Schaffen der Künstlerin, die mit einer Vernissage eröffnet wurde.

Es begann bereits in der Kindheit von Iris Seraphin. Ihre Schwester Roswitha Beck ließ den Weg ihrer Schwester noch einmal Revue passieren, sehr zur Freude der vielen anwesenden Gäste. Der Vater der Damen war ein sehr kreativer Geist. Deshalb wurde zu Hause in der Familie viel gebastelt. Die beiden Schwestern erinnerten sich besonders an die Weihnachtszeit. Da konnten sie schon ihre eigenen Ideen für die Weihnachtssterne aus Stroh einbringen. Da der Vater von Beruf Schneider war, tätig am Theater, stand kreatives Gestalten im Mittelpunkt. Besonders in Erinnerung ist Roswitha Beck eine aus Polsterstoff kreierte Weste ihrer Schwester. Durch die berufliche Tätigkeit des Vaters entwickelte die junge Iris ein Interesse am Beruf der Maskenbildnerin. Während es heute ein anerkannter Ausbildungsberuf ist, war früher eine vorherige Friseurlehre Pflicht. Maskenbildner war eine Weiterbildung des Friseurberufs. Die ganze Familie musste für Iris Seraphin Modell sitzen – und das für beide Ausbildungen. Iris Seraphin absolvierte viele Praktika in unterschiedlichen Gewerken des Theaters.

Bis sie sich schließlich in die Selbstständigkeit wagte, mit allen Hürden und Nebenjobs. Denn ehe man von der Kunst leben kann, dauert es eine lange Zeit. Angefangen hat sie mit Malerei, Mosaik und Raumgestaltung. Dann kam die Begeisterung für den Werkstoff Glas hinzu. Die Mutter einer Freundin fertigte Tiffany Arbeiten. Bei einer Ausstellung im Wiesenburger Bahnhof wurde diese präsentiert. Iris Serafin war begeistert. Auf Ebay ersteigerte sie eine komplette Tiffanyausstattung. Die wunderschönen Arbeiten fanden und finden reißenden Absatz. Wie Ketten aus bunten Glassteinen. In die hatte sich auch Anita Fehrenbach sofort verliebt. "Für den Frühling sind die bezaubernd schön", sagte sie.

Seit 18 Jahren ist Iris Seraphin nun in Wiesenburg ansässig. Ihr erstes Atelier befand sich im kleinen Schloss neben der Gemeindeverwaltung. Im Jahr 2006 hat sie sich in das Haus der Alten Schule verliebt. "Ich bin immerzu um das Haus herumgeschlichen", schmunzelt sie heute. Sie wollte einen Ort der Kreativität daraus entwickeln. Als sie mit ihren Ideen zur damaligen Bürgermeisterin Barbara Klembt ging, sagte diese nur: "Na dann mach mal." So wurde 2007 der Freundeskreis "Alte Schule" gegründet, das Haus renoviert und auch Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen. Nun wird es für eine Vielzahl an Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt.

Iris Seraphin ist eigentlich immer – und das wortwörtlich – mittendrin, hat sie doch dort ihr Atelier. Parallel dazu engagiert sich die Künstlerin in der Region, für die Region, weiß ihre langjährige Freundin Dorothee Bornath zu berichten und bedankte sich explizit für fast 20 Jahre Freundschaft. "Du hast viel Farbe und auch viel Inspiration in mein Leben und auch in die Region gebracht", so Dorothee Bornath und verwies dabei auf die vielen Kunstausstellungen, die Iris Seraphin zum Teil selbst organisiert, zum Teil begleitet hat. So ist sie seit Anfang an in der "Kunstperle Hoher Fläming" aktiv, ist Mitglied der Bahnhofsgenossenschaft, engagiert sich bei vielen Theaterprojekten und auch der Kunstssommer geht auf ihre Idee zurück. Und Iris Seraphin hat den Fläming Initiativpreis kreiert. "Neben dem, was greifbar ist, hat sie viel ehrenamtlich in der Region gewirkt", erinnert Dorothee Bornath. Es macht Iris Seraphin immer noch viel Spaß, lebt und arbeitet sie doch nach dem Motto: "Da ich liebe, was ich tue, tu ich immer, was ich liebe".

Ehe sich die Besucher nun in Ausstellung und Werkstatt umsehen konnten, hatte Roswitha Beck noch eine besondere Überraschung für ihre Schwester. Es war ein Bild aus Fimo. Das ist eine Modelliermasse, ähnlich wie Knete, die später im Backofen gebrannt wird. Iris Seraphin hatte in jungen Jahren daraus ein kleines Bild mit Blüten angefertigt. Irgendwann wollte sie es nicht mehr haben. Das kann man nicht entsorgen, dachte sich ihre Schwester und bewahrte es auf. Zu diesem besonderen Jubiläum fand es nun zurück in die Hände seiner Schöpferin.