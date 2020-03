Leichnam in Premnitz

René Wernitz

Premnitz (MOZ) Vermutlich eine weibliche Person: Ein Jäger hat Samstagmittag in einem Premnitzer Waldgebiet einen Leichnam entdeckt. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, stehe die Identifizierung wegen des Verwesungsgrades noch aus. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen lägen nicht vor.

Ein solches schließt die Polizei auch bei jenem Leichnam aus, der erst in der Vorwoche (27. Februar) in einem Wald bei Rathenow gefunden wurde. Dort handelte es sich um den seit Juni 2019 vermissten Rentner Uwe T. Der Mann war Bewohner der nahen Seniorenpflegeeinrichtung am Stadtforst.