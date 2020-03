red

Bad Belzig/Dahnsdorf Ein 75-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Ford die Belziger Straße aus Richtung Dahnsdorf kommend. An der dortigen Einmündung wollte Ford-Fahrer nach links in Richtung Bad Belzig abbiegen. Dabei beachtete er einen 54-jährige VW-Fahrer eines. Der VW- Fahrer befuhr die B 102 aus Richtung Bad Belzig. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 71-jährige Beifahrerin in Ford schwer verletzt.Sie wurde ins Krankenhaus nach Dessau verbracht. Die Fahrzeugführer beider Fahrzeuge erlitten leichtere Verletzungen und wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus Bad Belzig eingeliefert.Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B102 wurde zur Bergung der Verletzten und zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.