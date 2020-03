Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Mann hat am Sonntagabend eine Total-Tankstelle in der Markendorfer Straße in Frankfurt (Oder) überfallen. Der Täter bedrohte die diensthabende Angestellte und forderte Bargeld, anschließend flüchtete er. Der Räuber sei maskiert gewesen, berichtet Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeidirektion.

Bei der Suche dem Täter kam am auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gefasst werden konnte der Mann bislang nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.