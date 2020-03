Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Schrill, bunt und herzlich begann der zweite Comedy-Frühling des event-theaters. Der Freitagabend stand mit der Berliner Sängerin und Kabarettistin Lina Lärche dabei unter dem Motto "Ich find’s jetzt schon toll!"

Sie ist der Paradiesvogel unter den Komödiantinnen, liebt Kleider, Stoffe, rein wie verrückt. Schon in der Kita tauschte sie mit einem Kumpel Klamotten und erschreckte ihre Eltern. "Wenn ich in einen Stoffladen gehe, werde ich ganz schwach", erzählte sie. Kein Wunder also, dass sich Lina Lärche als wahre Verwandlungskünstlerin mit viel buntem Stoff gegen den grauen Alltag zeigte. Ein Lampenschirm diente etwa als Hut oder als Minirock. Eine schwarze Tischhusse funktionierte sie zum wandelbaren Abendkleid um.

Immer wieder wurde auch das Publikum einbezogen. Musikalisch ging es von Chanson über Schlager bis Pop, dabei unterhielt die Kabarettistin ihre Zuschauer mit clownesker Mimik und selbstironischen Liedern. Mit "Kann denn Liebe Sünde sein?" von Zarah Leanders Chanson, thematisierte die Künstlerin die Reue beim Genuss von Schokolade. Sie flirtete mit einem Schokoriegel, den sie letztendlich zu einer überspitzten Version von Edith Piafs "Je ne regrette rien!" verzehrte. Ihr Fazit: "Ich hab’s mir mal gegönnt!"

Gegönnt haben sich auch die vielen Besucher der Auftaktveranstaltung das Frühlings-Buffet. Zu den kommenden Veranstaltungen bietet das Team des Werft-Restaurants im "Vorprogramm" ebenfalls das Frühlings-Buffet an. Weiter geht der Comedy-Frühling des event-theaters mit dem Kabarettkonzert. Am 20. März ist Felix Oliver Schepp in der Werft zu Gast. Einen Tag später wird es zauberhaft mit der Zaubershow von Alexander Merk. Der Berliner Entertainer Lars Redlich tritt mit seinem Programm "Lars But Not Least!" am 27. März auf. Dirk Pursche und Stefan Klucke, besser bekannt als das Comedy-Duo "Schwarze Grütze", bringen am 28. März das Publikum zum Lachen.

Die Zuschauer können dabei jede Veranstaltung bewerten und entscheiden mit ihrer Stimme, wer den Comedy- Pokal "Die lachende Träne" am Ende gewinnt. Mehr Informationen zu den kommenden Veranstaltungen und Kartenvorbestellungen unter www.event-theater.de/comedy-fruehling/.