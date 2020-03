Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) In den zurückliegenden zwei Wochen haben Bürger und Schüler bereits 25.000 Douglasien, Rotbuchen und Kiefern in die Erde des Stadtwaldes in Rathenow gebracht. Rund 15.000 Bäume gilt es noch zu pflanzen.

"In dieser Woche erwarten wir noch weitere Schulklassen und die Mitglieder eines Segelvereins am Samstag zu unserer Pflanzaktion" sagt Forstwirtschaftsmeister Dirk Szpitalny. Mit "Fridays for Forest" ist die im Febreuar gestartete Aktion überschrieben.

25.000 junge Bäume waren bis Montagmorgen bereits eingepflanzt worden. "Rund 100 Bürger haben sich bisher beteiligt, Muttis mit ihren Kindern, Rentner und viele mehr", so Szpitalny. Klassen aller Grund- und weiterführenden Schulen der Kreisstadt kamen in den Stadtwald und setzten vor allem Pflänzchen der Gemeinen Kiefer in den märkischen Sand. "Kiefern sind leichter zu pflanzen. Unsere Douglasien und Rotbuchen sind schon etwas größer. Sie müssen fester angetreten werden, daher haben wir sie von den helfenden Bürgern pflanzen lassen", erklärt der Forstwirtschaftsmeister in Diensten der Kommune. Er geht davon aus, dass Ende der Woche alle 40.000 Bäumchen, die bestellt und geliefert worden sind waren, eingepflanzt sein dürften.