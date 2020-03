BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Fahrt eines 49-Jährigen am Sonntagvormittag endete in einem Straßengraben an der B1. Die Polizei wurde durch einen Bürger auf den Unfall, der sich gegen 9.30 Uhrbei Neuschmerzke ereignete, aufmerksam gemacht. Die Beamten trafen den Mann an seinem Fahrzeug an und stellten fest, dass er mit einer Promille betrunken war. Außerdem konnte der Konsum von Drogen festgestellt werden. Gegenüber den Beamten verstrickte sich der Mann in Widersprüche, sodass davon ausgegangen werden musste, er habe das Fahrzeug geführt und in den Straßengraben gelenkt. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Fahrzeughalters sicher. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang und zur Gefährdung des Straßenverkehrs.