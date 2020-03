BRAWO

Ziesar Am frühen Sonntagvormittaggeriet Am Seehagen in Ziesar ein abgestellter Lkw in Brand. Der Fahrer stellte das Feuer fest, als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und informierte die Rettungskräfte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hat denKraftfahrer vernommen. Der LKW wurde spurenschonend sichergestellt und wird im Laufe nun kriminaltechnisch untersucht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.