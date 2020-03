René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein Neuer im Team hat seinen Bekanntheitsgrad in der Region deutlich erhöht. Michael Gorbunow, zu Jahresbeginn von Fortuna Köln zu Optik Rathenow gewechselt, hat am Samstag sein erstes Punktspieltor für die Havelländer erzielt. Gleichsam war es der Siegtreffer in der Heimpartie gegen den VfB Auerbach.

Der 21-jährige Gorbunow hatte in der 22. Minute im Stile eines Torjäges abgestaubt. Eigentlich ist der 193-cm-Hüne ein Innenverteidiger, doch kam er im verletzungsbedingt personell unterbesetzten Sturm zum Einsatz. Das Tor des Tages war um so wertvoller, da es den ersten Sieg und Punktegewinn des Jahres brachte.

Schon am Freitag können die Rathenower erneut im eigenen Stadion auflaufen. Sie erwarten mit dem FC Viktoria 1889 Berlin einen Verein aus dem gesicherten Mittelfeld, der am Sonntag im Heimspiel eine Niederlage kassierte. Der Abstand zwischen Viktoria und Optik beträgt neun Punkte. Der Anstoß erfolgt um 19.00 Uhr.