Annegret Krüger

Frankfurt (Oder) Gedränge im Foyer der Frankfurter Konzerthalle am Sonnabend. Zum 18. Laborkonzert hatte das IMD Labor Oderland nicht nur Kollegen, Partner und Freunde geladen, die zahlreich erschienen.

Bereits seit vielen Jahren ist das Labor auch Einladender für die Künstler, stets hochkarätige Musiker. Angereist war in diesem Jahr die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg. 1990 gegründet von Absolventen des Staatskonservatoriums in der Stadt an der Newa, haben die Musiker sich inzwischen europaweit einen guten Ruf wahrlich erspielt unter anderem auch mit ihrem Dirigenten Juri Gilbo. Er kann auf eine Ausbildung in Petersburg und in Deutschland verweisen, als Streicher und Dirigent. Gílbo führte die Petersburger auch vom Pult in der Frankfurter Konzerthalle.

Im Beethoven-Jubiläumsjahr war es eine Geste der Gäste, mit seiner Ouvertüre zum Trauerspiel "Coriolan" den Abend zu eröffnen. Beeindruckend zeigte Gilbo mit dem Orchester, wie man den oft gefürchteten Nachklang der Halle musikalisch wundervoll nutzen kann, um die Tragödie um den römischen Feldherrn Coriolan in unterschiedlichsten Facetten zum Klingen zu bringen.

Ebenfalls aus Petersburg und ebenfalls Jahrgang 1968 wie Gilbo war der Solist des Abends, Dmitri Berlinsky. Peter Tschaikowskys Violinkonzert stand auf dem Programm des international bekannten Geigers, der inzwischen auch eine Professur in Michigan hat. Einst jüngster Preisträger des Paganini-Wettbewerbs, spielte Berlinsky auch dieses Konzert der emotionalen Gegensätze und Höchstschwierigkeiten in atemberaubendem Tempo. Tschaikowskys tiefe wütende Zerrissenheit, die er in dem Stück niederschrieb, war förmlich zu hören, wenn auch die ruhige Heiterkeit verloren ging. Begeisterung schlug dem Geiger bereits nach dem ersten Satz aus dem Zuschauerraum entgegen, erst recht nach dem furiosen Finale.

Getragen von der Zuschauerbegeisterung spielten die Philharmoniker von der Newa nach einer herrlichen "Italienischen" von Felix Mendelssohn Bartholdy noch zwei Zugaben, schweiften bis nach Ungarn ab, und das mit musikalischem Augenzwinkern, ehe ein Tusch den musikalischen Genussabend beendete.