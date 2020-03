Udo Plate

Seelow (MOZ) Das packende "Kopf-an-Kopf-Rennen" zwischen dem Liga-Primus Victoria Seelow und dem ärgsten Verfolger TKC Wriezen in der 2. Tischtennis-Landesklasse, Staffel 2, hält unvermindert an. Während die Victorianer das Nachbarschaftsduell an den heimischen Platten gegen die zweite Vertretung der SG Marxdorf locker mit 8:2 gewannen, setzte sich das TKC-Ensemble im Heimspiel gegen den TTC Finow-Eberswalde IV mit 8:4 durch.

Mit den beiden gewonnenen Eingangsdoppeln sowie den ersten drei siegreichen Einzelpartien enteilten die Victorianer Jonathan Hanisch, Robert Glatzer, Benjamin Wegener und Amadeus Hanisch dem Marxdorfer Quartett Percy Lietsch, Jordan Jankowski, Bastian Weinhold sowie dem Routinier Dietmar Schütze, der beide Marxdorfer Zähler einheimste, auf 5:0. Auch in der Folgezeit blieben die Gastgeber tonangebend und zogen auf den 8:2-Endstand davon.

Mehr Widerstand gegen Wriezen

Der TKC Wriezen mit Felix Kayser, Christian Ney, Max Schumann und Matthias Berndt hatte gegen Finow-Eberswalde mehr Widerstand zu brechen. Über das 1:1 in den Doppelspielen, Felix Kayser und Christian Ney bezwangen die Barnimer Bruno Machner und Peter Spremberg mit 3:0, während Max Schumann/Mathias Berndt dem Gäste-Duo René und Volker Poppelt mit 1:3 unterlagen, ging es auch in den Einzeln holprig weiter. Erst nach dem 2:2-Zwischenstand machte der Gastgeber ernst und zog mit einer kleinen Serie auf 6:2 davon. Am Ende stand dann ein 8:4-Heimerfolg zu Buche.

Zudem gab es einen 8:1-Heimerfolg des Tabellendritten SG Blau-Weiß Eggersdorf II. Alexander Lange, Dirk Leonhardt, Gunter Justin und Michael Walter hielten Schlusslicht Rot-Weiß Werneuchen klar in Schach.