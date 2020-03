Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Es ist vorerst nur eine Momentaufnahme, da Hertha BSC II ein Spiel in Rückstand ist – aber natürlich ist der Blick der Domstädter nach dem fünften Sieg im sechsten Spiel seit der Winterpause (dazu das 0:0 gegen Chemie Leipzig) und 21 von 27 möglichen Punkten seit Anfang Dezember weiter nach oben denn nach unten gerichtet. Zudem untermauerten die Gäste mit dem Sieg im Stadion am Ostpreußendamm nicht nur ihre Position als drittbestes Auswärtsteam der Liga, sondern führen weiterhin auch die Rückrundentabelle an!

"In der ersten Halbzeit haben wir in der einen oder anderen Situation Glück gehabt, hätten da durchaus in Rückstand geraten können", sagte Trainer Matthias Maucksch. "Aber nach der Pause haben wir uns den Sieg redlich verdient, hätten schon früher für die Entscheidung sorgen können, ja müssen. Wichtig ist, dass wir wieder zu null gespielt, sich alle voll reingehängt und so zum Erfolg beigetragen haben", lobte der 50-Jährige.

Sein Berliner Kollege war verständlicherweise weniger angetan. "Mit dem Auftritt der Mannschaft bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Effektivität ist im Fußball mit das Entscheidendste. In der ersten Halbzeit war das eine super Leistung, aber wir bekommen durch eine Standardsituation den Gegentreffer. Genau daraus müssen wir lernen, das passiert zu oft", sagte Benedetto Muzzicato.

Seine Mannschaft war offensiv und druckvoll gestartet. Die beste Möglichkeit vergab Philipp Müller, der das leere Tor verfehlte (20.). In Führung gingen indes die Gäste: Eine Ecke wurde am kurzen Pfosten verlängert, und Patrick Brendel war zur Stelle. "Das üben wir im Training. Es ist natürlich schön, wenn das dann so klappt", freute sich Maucksch.

Nach dem Wechsel waren die Fürstenwalder klar besser, Viktoria mühte sich vergeblich um den Ausgleich. Im Gegenteil, der gerade eingewechselte Johan Martynets machte in der Nachspielzeit mit seinem ersten Treffer für die Spreestädter alles klar. "Da haben wir dann endlich einen Konter erfolgreich zu Ende gebracht", merkte der Trainer an.

Fair play von Kimmo Hovi

Bemerkenswert noch eine Szene aus der 35. Minute: Viktorias Tobias Gunte knickte vor dem eigenen Tor ohne Fremdeinwirkung um, Kimmo Hovi kam in aussichtsreicher Position an den Ball, beförderte diesen aber angesichts des Missgeschicks des Berliners ins Seitenaus. Zu Recht gab es viel Beifall für dieses Fair play des finnischen Stürmers.