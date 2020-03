Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) "Unsere Einsätze werden immer komplizierter, die Technik immer anspruchsvoller, sodass eine Top-Ausbildung, aber auch eine verstärkte Zusammenarbeit der einzelnen Wehren nötiger ist denn je", sagte Steffen Schönfeld, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Oberhavel, auf der Jahreskonferenz vor 55 Delegierten aus allen Kommunen des Landkreises.

Kaum hatte Schönfeld seinen Rechenschaftsbericht beendet, da zeigte sich schon, wie recht er hatte. Der Pieper rief die Delegierten der Stadt Hohen Neuendorf, die sich schleunigst in die Spur machten, um ihren Kameraden nach der Explosion eines Hauses in der Stadt zu helfen. Abermals ein Einsatz mit besonderen Herausforderungen und leider auch mit verheerenden Folgen.

Statistische Auswertung

Zu 3 023 Einsätzen rückten die Wehren in Oberhavel im vorigen Jahr aus, davon zu 653 Bränden und 2 060 Hilfeleistungen. 310 mal gab es aber auch Fehlalarme. 1 723 Männer und Frauen sind aktive Feuerwehrleute im Landkreis. Gegenüber der Zahl aus dem Jahr 2013 sind das 45 Personen weniger. Erfreulich sei aber, dass 24 Frauen mehr als von sechs Jahren aktiven Dienst in Oberhavel leisteten, so Schönfeld. Im Blick behalten müsse man die nicht überall und immer gewährleisteten Tagesbereitschaften einzelner Wehren. Mancherorts sei die Einsatzbereitschaft nur gesichert, weil die Mitarbeiter der Bauhöfe im Notfall einspringen würden. Das sei auf Dauer und angesichts wachsender Kommunen keine befriedigende Lösung.

Deshalb habe die Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehren größte Bedeutung. Eine aktive Jugendarbeit sei immer wichtiger. Immerhin 794 Mitglieder stark sind die Jugendfeuerwehren im Landkreis, davon gehören 165 Mädchen und Jungen den Kinderabteilungen an. Gerd Ritter, der die Konferenz leitete, lobte die Jugendarbeit. Die habe mit Kreisjugendwart Chris Koch und seinen beiden Stellvertretern Tino Küsel und René Schmidt deutlich an Fahrt aufgenommen. Jugendlager, Drachenbootrennen Löschangriffübungen und Orientierungsläufe, voriges Jahr in Fürstenberg mit rund 400 Teilnehmern, dieses Jahr am 16. Mai in Glienicke, seien wichtige teambildende Maßnahmen, um Kinder und Jugendliche auf den Dienst in der Wehr vorzubereiten, sagte Chris Koch.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) dankte allen Feuerwehrangehörigen für ihre große Bereitschaft, ehrenamtlich Dienst für die Gemeinschaft zu leisten. Das verdiene allergrößten Respekt, denn es sei oftmals mit erheblichen Risiken verbunden. "Denken Sie bei allen Ihren Einätzen auch immer an die Eigensicherung", bat Weskamp. Der Landkreis wolle und werde mit dem in Oranienburg geplanten Technik- und Ausbildungszentrum (TAZ) optimale Arbeitsbedingungen für die Ausbildung im Brand- und Katastrophenschutz schaffen.

Stefanie Rose (Linke), seit Januar Oranienburgs zuständige Feuerwehrdezernentin. begrüßte diese Pläne ebenso wie die Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt (CDU). Kreisdezernent Matthias Rink (CDU) stellte das TAZ, das an der Germendorfer Allee, östlich der Polizeiinspektion, entstehen soll, in einem 3D-Aniamationsfilm vor. Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, sprach von einem "Quantensprung", der dann in der Ausbildung möglich werde. Rund 15 Millionen Euro werde der Landkreis für dieses "Herzstück der Oberhaveler Feuerwehren" investieren, so der Landrat.

Auf eine Frage von Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten erklärte Landrat Weskamp, dass der Kreis auch mit dem Land im Gespräch sei, um am TAZ-Standort eventuell auch noch für die geplante zweite Landesfeuerwehrschule zu werben. Der Platz dafür sei vorhanden. Allerdings dürften diese Überlegungen nicht dazu führen, dass die TAZ-Pläne in Verzug gerieten. Das neue Technik- und Ausbildungszentrum soll bis Ende 2023 fertiggestellt sein.

Auszeichnungen

Für ihre langjährige treue Arbeit als Kreisausbilder der Feuerwehren wurden Ralph Göbel, Enrico Neumann, Frank Ludwig, Lutz Strausdat, Michael Thielke und Michael Rohra geehrt. Steffen Schönfeld, sein Stellvertreter Jörg Wollanke und Kreisjugendwart Chris Koch wurden für weitere drei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.