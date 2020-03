Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bereits 1959 experimentierte Dave Brubeck mit Takten, die bis dato nicht zum Jazz passten. Ungerade Zahlen standen seinerzeit nicht wirklich hoch im Kurs beim total angesagten Musikgenre. 4/4 war gesetzt.

Doch der Jazz-Pianist und vor allem sein Band-Kollege Paul Desmond wollten sich damit nicht zufrieden geben. Mit 5/4- oder gar 9/8-Takten komponierten sie so neue Stücke, die auf dem Album "Time Out" veröffentlicht wurden. Der Name der Platte steht dabei genau für die außer Takt geratenen Tracks. Als Experiment gestartet und als Überflieger gelandet - so lässt sich die Karriere des Longplayers kurz und prägnant beschreiben. Denn vor allem das Stück "Take Five" - wie der Titel verrät, im 5/4-Takt daherkommend - ging buchstäblich durch die Decke und zählt auch heute noch zu den Klassikern des Genres. Selbst weniger enthusiastische Jazz-Fans werden es nach wenigen Tönen erkennen. Geschrieben hatte es Saxophonist Desmond. "Time Out" verkaufte sich schließlich als erstes Jazz-Album über eine Million Mal und zählt heute noch zu den erfolgreichsten überhaupt.

Nun ist die Platte als Replica des Originals inklusive des Artworks von S. Neil Fujita auf 180 Gramm schwerem Vinyl erschienen. Dazu gibt es als Bonus die Aufnahmen auf CD, wohl für unterwegs. Denn nichts außer dem schwarzen Tongold wird dem Inhalt gerecht. Zur Erinnerung, vor über 60 Jahren stand das Brubeck-Quartett in New York im Studio. Je nach Qualität der Kette aber könnte man meinen, die Musiker befänden sich direkt im Hörraum. Die Besen von Joe Morello klingen so echt, der Kontrabass von Eugene Wright so voluminös und das Saxophon von Desmond so lebendig. Und Burbecks Piano kann man direkt im Hintergrund verorten. Nahezu perfekt. Lediglich mitunter ein Knistern verrät die Aufnahme.

Dave Brubeck: Time Out; inakustik