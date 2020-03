OGA

Oranienburg (MOZ) Zwei Polizisten sind am Wochenende bei Einsätzen in Germendorf und Oranienburg angegriffen worden.

Zunächst war die Polizei am Sonntagmorgen wegen wiederholter Ruhestörungen durch eine Party nach Germendorf gerufen worden. Als sie dort einen vor einer Haustür urinierenden 18-Jährigigen ansprachen, drehte dieser sich um und trat einem Beamten gegen das Knie. Der junge Mann, bei dem 2,21 Promille in der Atemluft gemessen wurden, durfte anschließend in der Ausnüchterungszelle übernachten.

Am Sonntagabend wurde die Polizei zu einer weiteren Ruhestörung in Oranienburg gerufen. Dort wurde eine 22-jährige Polizeibeamtin von einer 51-jährigen Frau geschlagen. Die psychisch auffällige Angreiferin wurde ins Krankenhaus gebracht.