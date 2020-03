Ina Matthes

Grünheide (MOZ) Die Ansiedlung von Tesla in Grünheide bei Berlin könnte einen nennenswerten Anstieg der Stromnachfrage in Brandenburg bedeuten. Davon geht Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, aus. Es gebe Szenarien, wonach Tesla in der Endausbaustufe den Strombedarf einer Stadt wie Leipzig hat.

"Das wäre für unser Netzgebiet ein nennenswerter Faktor", sagte Kapferer am Montag in Berlin.50 Hertz managt die Fernübertragungsnetze im Norden und Osten Deutschlands. Die Gigafactory wird nicht direkt aus dem Netz von 50Hertz versorgt, wie das zum Beispiel oft bei anderen großen Energieverbrauchern wie Stahlwerken der Fall ist. Tesla wird an das Mittelspannungsnetz angeschlossen und bekommt Strom vom Energiedienstleister E.DIS mit Sitz in Fürstenwalde geliefert. Das bestätigte E.DISgegenüber MOZ.de.

"Erfahrungsgemäß ist der Strombedarf einer so großen Industrieanlage viel größer als zum Beispiel der einer brandenburgischen Großstadt", sagte ein E.DIS-Sprecher. Man sei mit den Experten von Tesla im Gespräch.Zu den Details wollte sich E.DIS derzeit nicht äußern.50 Hertz rechnet aber mit keinen unmittelbaren Effekten durch Tesla. Gegenwärtig gehe man von einem moderaten Anstieg der Stromnachfrage in Brandenburg insgesamt aus.Tesla will seine Fabrik vor allem mit erneuerbarem Strom versorgen.