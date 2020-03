Ines Weber-Rath

Alt Zeschdorf (MOZ) Die Zeschdorfer Gemeindevertreter hatten den Haushaltsplan 2020 eben einstimmig beschlossen, da meldete sich Frank Fries mit einem Nachtrag zu Wort: "Wir haben schon wieder ein erhebliches Minus. Das kann doch nicht so weiter gehen", meinte der Abgeordnete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Tatsächlich fehlen den Zeschdorfern in diesem Jahr voraussichtlich eine Viertelmillion Euro zum Ausgleich aller Ausgaben. Die Deckung ist noch einmal aus der Rücklage möglich.

Höhe unter Landesdurchschnitt

"Uns geht jedes Jahr viel Geld verloren, weil unsere Steuersätze unter dem Landesdurchschnitt liegen", erinnerte Fries und schlug die Erhöhung zu Anfang 2021 vor. Bürgermeister Uwe Köcher ist dagegen. Das Thema wurde vertagt.

Zeschdorf zahlt in diesem Jahr fast eine Million Euro Kreis- und Amtsumlage sowie 867 000 Euro an sein kommunales Personal, legte der Lebuser Kämmerer Florian Richter dar. Die Gemeinde nimmt rund 386 000 Euro an Mieten ein. Investiert wird vor allem im Rahmen des Digitalpaktes in die Schule und in den Ausbau der Straße Seeberg in Alt Zeschdorf sowie in neue Straßenleuchten in Döbberin und Alt Zeschdorf. Der Kita-Neubau in Petershagen findet sich im Plan nicht.