Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ermittlungserfolg für die Polizei: Der Mann, der für die Serie an Handtaschendiebstählen verantwortlich sein soll (MOZ berichtete), hat offenbar auch den Großteil der Einbrüche seit Dezember im Norden von Frankfurt (Oder) begangen. Darüber informierte die Polizeidirektion Ost am Montag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Der Tatverdächtige habe sich nach seiner Festnahme am Freitag in der Słubicer Straße in den Vernehmungen ebenso auf eine Vielzahl der 38 Einbruchsdelikte in der Stadt seit Dezember eingelassen. Das berichteten Jürgen Huber, Leiter der Polizeiinspektion, Lothar Kaiser von der Kriminalpolizei sowie Stefan Koy von der für die Wohnungseinbrüche zuständigen Sonderermittlungseinheit. Erhärtet wurde der dringende Tatverdacht durch Bildaufnahmen eines Zeugen, Aufnahmen einer Überwachungskamera sowie die erkennungsdienstliche Behandlung. Den entscheidenden Hinweis zur Identität des Gesuchten hatte zuvor die Słubicer Kriminalpolizei geliefert, die den Mann von früheren Straftaten kannten. Am Sonnabend erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in der JVA Cottbus in Untersuchungshaft.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen polnischen Staatsbürger. Als Motiv habe er in den Vernehmungen seine Spielsucht angegeben. Die Polizei bringt ihn nach bisherigen Erkenntnissen mit mindestens zwölf Handtaschendiebstählen und 30 Einbrüchen in Einfamilienhäuser und Wohnungen in Verbindung.