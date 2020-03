Martin Terstegge\BRAWO

Lidwigsfelde Im Nachholspiel unterlagen die Handballer des SV 63 Brandenburg-West am Sonntag beim Ludwigsfelder HC mit 27:31. Dass die Brandenburger beim Tabellenvierten verlieren ist nicht sonderlich überraschend, doch auch dort wäre sogar mehr möglich gewesen.

Trainer Sven Schößler fand auch kaum Kritikpunkte, da seine Mannschaft über weite Strecken eine gute Leistung ablieferte. Die Abwehr mit den beiden Torleuten Oskar Müller und Pascal Hindorf stand recht stabil. Minuspunkte sammelte die Offensive in der ersten Hälfte, da gab es ein paar technische Fehler zu viel, die den Gastgebern schnelle Gegentore erlaubten.

So konnten die Ludwigsfelder aus einem 5:5 in der 13. Minute bis zur 19. Minute eine 9:5-Führung herauswerfen. Schößler nahm sofort eine Auszeit, die aber zunächst keine Beruhigung schaffte. Die Hausherren blieben bis dreieinhalb Minuten vor der Pause mit fünf Toren vorn (14:9), ehe die Gäste in einem tollen Schlussspurt bis zum Halbzeitpfiff auf 13:15 verkürzten.

Wesentlich wacher kamen die Hausherren aus der Kabine, zogen binnen fünf Minuten auf 19:14 davon. Nun wachten die Brandenburger wieder auf, spielten konzentriert ihre Angriffe aus. In der 43. Minute konnte Tim Wollweber zum 20:20 ausgleichen.

Der Knackpunkt der Partie ereignete sich dann knapp zwei Minuten später, beim Stand von 22:21 für den LHC. Da erzielte Max Schößler mit seiner vierten Chance seinen vierten Treffer, doch die Unparteiischen versagten dem Treffer die Anerkennung, weil der Rechtsaußen beim Torwurf schon wieder im Kreis gestanden haben soll. Das wird selbst in höheren Ligen so gut wie nie gepfiffen. Die Gastgeber machten im Gegenzug ihr Tor. Im direkten Anschluss kam der Ball erneut zu Schößler, der auch vollendete, der LHC-Schlussmann bekam den Ball erst hinter der Linie zu fassen. Doch es gab erneut keinen Torpfiff, nach Meinung der Schiedsrichter wäre der Ball nicht hundertprozentig hinter der Linie gewesen, was die meisten Zuschauer, die auf gleicher Höhe saßen, ganz anders wahrnahmen.

Trainer Sven Schößler unterstellt den Unparteiischen keine Absicht, die nach seiner Meinung, ansonsten das Spiel prima leiteten, aber davon sollte sich sein Team nicht mehr erholen. Die Ludwigsfelder nutzten die Verunsicherung, hatten bis zehn Minuten vor dem Ende wieder ihren Fünf-Tore-Vorsprung (26:21) erspielt. Den brachten sie auch sicher über die Zeit, verließen als 31:27-Sieger das Feld.

Dumm gelaufen ist die Partie für Steven Nhantumbo. Mitte der zweiten Hälfte musste er das Feld mit Verdacht auf Muskelfaserriss verlassen, dabei hatte er sich erst im Saisonverlauf nach einer längeren Verletzung wieder in das Team hinein gearbeitet.

Das Spiel hat Trainer Sven Schößler schon am Montag abgehakt, seine Gedanken konzentrieren sich nun voll auf das Heimspiel am kommenden Sonnabend (14. März). Um 18 Uhr ist der HV Grün-Weiß Werder zu Gast in der West-Halle, die Partie verspricht nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe viel Brisanz. Mit einem Sieg könnte das West-Team zu den Grün-Weißen punktemäßig aufschließen und die Werderaner wieder in den Abstiegskampf mit hinein ziehen. Im Hinspiel gelang der Schößler-Truppe der bislang einzige Auswärtssieg der Saison.

SV 63: Müller, Hindorf, Wybranietz 8/4, Schößler 4, Nhantumbo, Wollweber 1, Heuer 1, Meysel, Rühlmann, Mandler 1, Fleischer, T. Kryszon 9, P. Kryszon 3, Ackermann.