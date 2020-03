Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Wassertretsaison in Birkenwerder wird traditionell am Gründonnerstag eröffnet. Das Ankneippen am 9. April beginnt um 15.30 Uhr an der Anlage am Briesesteig, teilte der Händler- und Gewerbetreff (HGT) Birkenwerder mit. Der Verein hat die Anlage initiiert. Vor dem Storchenlauf durch die Briese wärmen sich die Teilnehmer gemeinsam mit Physiotherapeutin Diana Rohner auf. Für die Motivation sorgte der HGT-Vorsitzende Dethlef Runge, der auf dem Dudelsack spielt. Zum Abschluss wird heißer Tee ausgeschenkt.