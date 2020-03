MOZ

Prenzlau Sonnabend in den Abendstunden betankte eine 25-Jährige ihr Auto an einer Tankstelle in der Brüssower Allee. Dabei wurde sie von einem Mann angesprochen, der angeblich Hilfe bei der Bezahlung mit einer EC-Karte wünschte. Die Frau bemerkte jedoch, dass dessen Geschlecht aus der Hose hing und verließ daraufhin umgehend den Ort . Zeugen sahen wenig später ein Moped davonfahren.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark zu der exhibitionistischer Handlung.