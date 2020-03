MOZ

Beeskow (MOZ) Die Fahrerin eines Opel musste am Freitag gegen 13 Uhr am Kreisverkehr in der Ringstraße in Beeskow anhalten, wie die Polizei am Montag mitteilt. Hinter ihr fuhr ein weißes Auto, das gegen ihre Stoßstange gekracht war.

Die Opelfahrerin blieb unverletzt. Das weiße Fahrzeug verschwand vom Unfallort. Das Kennzeichen begann mit LOS; das Auto müsste an der vorderen Stoßstange beschädigt sein.

Hinweise zum geflüchteten weißen Fahrzeug und dessen Fahrer beziehungsweise Fahrerin nimmt die Polizei in Fürstenwalde unter Telefon 03361/5680 entgegen.