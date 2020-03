Julian Stähle

Hohen Neuendorf (MOZ) Jennifer Höbold steht vor dem abgerissenen Wohnhaus an der Karl-Marx-Straße 33 in Hohen Neuendorf. Hier, wo am Sonnabend eine Einsturz zwei Menschen in den Tod riss, liegen zwischen zerborstenen Backsteinen, Schutt und Mauerresten auch Teile ihres Privatlebens. Denn Jennifer Höbold hat in diesem Haus gewohnt. Und sie lag noch im Bett, als die Explosion nahezu alles um sie herum zerstörte.

Zum Thema: Hohen Neuendorf trauert um Opfer - Stadt bittet um Spenden

"Mein Wecker hat gegen 10.30 Uhr geklingelt", erinnert sich die 32-Jährige. Sie wachte auf, drückte auf den Wecker und drehte sich nochmal um. Etwa eine halbe Stunde später klingelte der Wecker erneut. "Als ich dann auf den Knopf drückte, gab es plötzlich diese heftige Explosion."

Jennifer Höbold springt sofort aus dem Bett und schaut nach draußen. Doch weder aus dem Seiten- noch aus dem Dachfenster kann sie etwas erkennen. Alles ist weiß, staubig. "Ich bin dann in den Flur gelaufen und habe erkannt, dass von dem haus nichts mehr da ist", sagt Höbold. Die Menschen aus dem nahegelegenen Lidl kamen zum Haus gerannt, schauten, ob sie helfen können. "Es war wie im Film. Jemand rief, ob es noch Überlebende gibt. Ich habe mich dann bemerkbar gemacht, habe gerufen." Die Treppe kann sie nicht mehr nutzen, sie wurde durch die Detonation weggerissen.

Augenzeuge alarmieren die Feuerwehr. Die Rettungskräfte sind wenige Augenblicke später am Unglücksort. Für Jennifer Höbold fühlt es sich dennoch wie eine Ewigkeit an. "Ich hatte keine Angst. Ich war einfach nur geschockt." Sie geht zurück in ihre Wohnung, holt ihre Tasche, außerdem ein paar persönliche Dinge. Kurze Zeit später wird sie aus dem einsturzgefährdeten Haus befreit. Die Feuerwehr kümmert sich vor Ort mit einem Großaufgebot um die Betroffenen, auch mehrere Notfallseelsorger sind im Einsatz. Alle versuchen, den Opfern zu helfen.

This browser does not support the video element. Video Haus in Hohen Neuendorf eingestürzt Videothek öffnen

Nun steht Jennifer Höbold vor den Trümmern ihrer Existenz. Erst vor wenigen Jahren ist ihr Vater gestorben, von dem sie auch einige Andenken in der Wohnung hatte. Das Erinnerungsfoto von ihrem Papa ließ sie in all dem Stress nach der Explosion in der Wohnung zurück. Mittlerweile ist das Haus abgerissen worden. Weitere Gegenstände konnte sie nicht mehr aus ihren eigenen vier Wänden holen. "Natürlich ist es ganz schrecklich, dass hier zwei Menschen gestorben sind. Aber auch ich merke jetzt so langsam, dass ich wirklich nichts mehr habe", sagt Jennifer Höbold mit Tränen in den Augen.

Mittlerweile ist die 32-Jährige bei Freunden untergekommen. "Mein Auto ist durch die Explosion beschädigt worden, das kann ich nicht mehr benutzen", sagt Jennifer Höbold. Sie schaut immer wieder auf den Trümmerhaufen, der bis zum vergangenen Sonnabend ihr Zuhause war. Sie holt tief Luft. "Ich wünschte mir, dass wäre alles nie passiert. Aber ich muss jetzt irgendwie damit leben." Dankbar ist sie vor allem ihrer Mutter und ihren Freunden, die nach der Explosion sofort gekommen sind, um ihr in der Not zu helfen.

Nun schaut sie erst mal, wie es weitergeht. "Es wäre schön, bald wieder mobil zu sein und irgendwie die Möglichkeit zu haben, mit dem Auto wieder von A nach B zu kommen, um alle Sachen klären zu können", sagt Jennifer Höbold. Vieles muss ersetzt, neu beantragt oder besorgt werden. Papiere, Kleidung, Ausweise. Alles liegt begraben in den Trümmern. "Ich gucke jetzt, wie das Ganze weitergeht, wenn die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen fertig ist. Und ich hoffe, dass ich dann noch einige private Gegenstände retten kann."