Dieter Wetzel

Brandenburg Die Fußballer des FC Stahl Brandenburg hatten sich gegen den TSV Chemie Premnitz am vergangenen Samstag einen Heimerfolg vorgenommen. Dies gelang mit dem mageren 0:0 nicht.

Nur wenige gute Kombinationen auf beiden Seiten, dafür viele ungenaue Aktionen im Mittelfeld und kaum gelungene Pässe in die Spitze machten die Begegnung nicht gerade attraktiv für die etwa 120 Zuschauer. Zwar hatte Mudai Watanabe schon nach drei Minuten die erste Chance, doch Chemie-Torwart Felix Baitz verhinderte den Torerfolg.

Die Premnitzer versuchten es nach zehn Minuten mit einem Schuss aus 15 Meter von Max Reinefeldt, doch der Ball ging am Tor vorbei. Weitere 10 Minuten später rutschte der Brandenburger Lukas Hehne an einer Flanke von Neuzugang Morgan Janvier knapp vorbei. Der französische Spieler Janvier absolvierte das erste Spiel für den FC Stahl und zeigte insgesamt eine gute Leistung.

Danach gingen alle Freistöße oder Schussversuche, egal von welcher Mannschaft, über das Tor. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verhinderte Daniel Schimpf durch beherztes Eingreifen eine gefährliche Eingabe zwei Meter vor dem Tor, die zur größten Chance der Gäste hätte werden können.

Nach der Halbzeit rutschte in der 52. Minute Sebastian Krumholz in aussichtsreicher Position weg und schoss anschließend am Tor vorbei. Auch die Auswechslungen auf beiden Seiten belebten das Spiel nicht. Es passierte lange Zeit nicht viel sehenswertes. Erst in der 64. Minute sorgte Alexander Mertens für Torgefahr, als er nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus aus zehn Metern abzog, aber der Ball wurde von der Gästeabwehr geblockt.

Die Premnitzer hatten in der 75. Minute mit dem Kopfball Sebastian Freidanks eine gute Möglichkeit, wie fünf Minuten später auf der Gegenseite Steffen Kräuter, doch sein Kopfball ging ebenfalls über das Tor. So blieb es beim 0:0.

Der Spielverlauf hatte auch keinen Sieger verdient. Insgesamt gab es ein gerechtes Ergebnis mit dem die Gäste mehr zufrieden waren als die Platzherren. Durch dieses Unentschieden rutschten die Brandenburger auf den 5. Tabellenplatz mit 31 Punkten ab, allerdings mit einem Spiel weniger auf dem Konto.

Am kommenden Sonnabend (14. März) muss die Märzke-Elf beim Tabellenzweiten BSC Fortuna Glienicke mit einer bessere Leistung aufwarten, will sie im Aufstiegskampf nicht frühzeitig abgehängt werden.

FC Stahl: Steffen Sgraja - Allan Lambourdiere (ab 56. Wandile Dlamini), Daniel Schimpf, Adrian Jordanov, Jonas Meyer - Rory McCullough - Alexander Mertens (ab 76. Philipp Otto), Danilo L. Ferreira , Morgan Janvier - Mudai Watanabe, Lukas Hehne (ab 55. Steffen Kräuter).