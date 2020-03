Yasmine Nießner

Rathenow Endlich! Nach vier Niederlagen in Folge hat der FSV Optik Rathenow die ersten Punkte im Jahr 2020 geholt. Gegen den VfB Auerbach gab es ein knappes 1:0.

Manchmal kommen grundverschiedene Dinge zusammen. Am Samstag entschieden ein taktischer Schachzug des Trainers Ingo Kahlisch und die gut gewaschenen Ohren seiner Spieler eine Regionalligapartie zweier Teams auf Augenhöhe. Kahlisch beorderte für den weiterhin verletzten Caner Özcin den groß gewachsenen Michael Gorbunow in den Sturm.

Der eigentlich als Abwehrrecke geholte Winterzugang stand dort zunächst ziemlich einsam. Denn seine Mannschaftskollegen mußten sich vom Anpfiff weg einer im positiven Sinn aggressiv agierenden Gästeelf erwehren. "Männer, defensiv ordnen", rief Schlussmann Lucas Hiemann, als ein ungehindert abgegebener Schuss von Amer Kadric nach gerade einmal 30 Sekunden knapp übers Tor flog. "Stören Leute!", Ingo Kahlisch war der nächste mit einem lauten Zwischenruf.

Sowohl der Keeper, als auch der Trainer wurden erhört. Die Rathenower stellten sich in der Folge viel besser auf den Gegner ein und begannen selbst offensiv zu werden. Zweimal Benjamin Wilcke und Leon Hellwig hatten die ersten Gelegenheiten. Nach 22 Minuten war es erneut Hellwig mit einem Schuss. Diesmal ließ VfB-Torwart Stefan Schmidt den Ball prallen. Michael Gorbunow stand da, wo ein Torjäger (oder eben auch ein Abwehrspieler) stehen muß und schob überlegt zum 1:0 ein.

Nach einer halben Stunde traf auch der andere Neue. Jonathan Muiomo stand bei seinem Torerfolg allerdings im Abseits, der Treffer zählte nicht. Am Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Hälfte stand dann Lucas Hiemann dreifach im Mittelpunkt. Mit tollem Reflex gegen Marc-Philipp Zimmermann (45.), im Nachfassen gegen den selben Akteur (49.) und ganz sicher gegen Marcin Sieber (53.). Und das war es eigentlich schon.

Die Vogtländer rannten unentwegt, aber ziemlich einfallslos an, die Optik-Elf verteidigte zumeist ordentlich. Ein Extralob vom Optik-Coach bekamen nach Spielschluss beide Innenverteidiger. Das Manko des FSV: Entlastung fand viel zu selten statt. Eine notierenswerte Offensivaktion der Gastgeber gab es nach der Pause schlichtweg nicht. Vielleicht wäre der Vorstoß von Berkan Alimler in der 81. Minute eine solche geworden. Alexander Morozow unterband den Konter mit einem taktischen Foul. Da der Auerbacher bereits verwarnt war, hieß es für ihn Gelb/Rot.In Überzahl überstanden die Rathenower auch die vierminütige Nachspielzeit und durften erstmals in diesem Jahr jubeln.

Ach ja, eventuell kann beim nächsten Spiel Michael Gorbunow wieder in die Defensive zurück. Am Freitagabend (13. März) empfängt Optik um 19 Uhr den FC Viktoria 89 aus Berlin. Spielberechtigt ist da auch Stürmer Max Schwitalla. Der 19-jährige kickte bis letzten Sommer für Hannover 96 in der A-Junioren-Bundesliga.

Auerbachs Trainer Sven Köhler sagte zum Spiel: "Wir wussten, dass es bei schwierigen Bedingungen, die wir in dieser Jahreszeit nun mal haben, ein hartes Spiel wird, mit viel Kampf und Leidenschaft. Mir war auch bewusst, dass die Spiele nicht immer so laufen, wie bei Rathenow gegen Lok: dass die Schüsse aufs Tor auch gleich reingehen. Wir haben ordentlich begonnen, die Rathenower haben uns Raum gegeben und versucht, über Standardsituationen für Gefahr zu sorgen.

Wir haben uns in der Phase des Gegentors ein bisschen einlullen lassen. In der zweiten Hälfte haben wir es dann besser gemacht in unserem Spielaufbau, aber ohne richtigen Druck zu erzeugen. Rathenow hat alles reingehauen, ganz viel Leidenschaft gezeigt und am Ende das Quäntchen Glück gehabt. So ist das im Fußball, da gewinnst du gegen Cottbus und der eine oder andere denkt dann in Rathenow wird es leichter. Wir haben noch ein Polster, aber wir müssen aufpassen, das wir nicht noch da unten mit reinrutschen. Denn am Ende waren das heute zwei Mannschaften mit dem gleichen Ziel - Klassenerhalt."

Ingo Kahlisch meinte: "Ich habe Auerbach bei den Hertha-Amateuren gesehen und da haben sie einen überragenden Fußball gezeigt und verdient gewonnen. Also wussten wir, dass wir bei unseren ganzen Problemen die Räume eng machen müssen und über Standards die Tore. Das haben wir geschafft und dann mit Mann und Maus verteidigt und heute wirklich das Quäntchen Glück gehabt. Aber ich bleibe dabei, der eine oder andere muss mehr trainieren und die Verletzten müssen zurück kommen. Wir haben zehn U 23-Spieler. In dieser Regionalliga geht das nicht, das da sieben oder acht in der Startelf auflaufen, so weit sind sie noch nicht. Aber trotzdem, heute der Sieg, das gibt allen, die zum Verein stehen, wieder ein bisschen Mut."

FSV Optik: Hiemann - R. Techie-Menson (78. Alimler), Bibija, Aydogdu, Zingu - Langner, Hellwig - Muiomo (66. Adewumi), Leroy (V), Wilcke (V) - Gorbunow (V/80. Kayan).