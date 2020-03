MOZ

Eberswalde Am Freitag, gegen 17:45 Uhr, wollten Polizisten in der Choriner Straße einen Ford zu einer Kontrolle anhalten.

Am Steuer saß zu diesem Zeitpunkt ein doch sehr jugendlich wirkender Mann. Doch dachte dieser Fahrer gar nicht daran, das Auto zu stoppen, sondern suchte umgehend sein Heil in der Flucht. Kurz darauf stoppte der junge Mann das Fahrzeug und vier Personen rannten davon. Er selbst und einer der Flüchtenden konnten gestellt werden. Wie nun herauskam, hatte man es mit einem bereits hinlänglich bekannten Barnimer im Alter von 20 Jahren zu tun. Sein Kumpel war ein 15-Jähriger, der sich ebenfalls als keine unbekannte Größe erwies. Der 20-Jährige besaß gar keine Fahrerlaubnis und der Ford erwies sich nach einer Unterschlagung als bereits in Fahndung stehend. Die Vorwürfe gegen den Älteren lauten unter anderem auf Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei dem Jüngeren fanden sich eine Feinwaage und Plastiktütchen. Das brachte ihm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.