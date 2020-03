Roland Becker

Velten (MOZ) Im Skaterpark von Velten-Süd ist am frühen Sonntagnachmittag eine Situation eskaliert, bei der eine Spielzeugwaffe der Auslöser war. Nach Auskunft von Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, hatte ein 13-jähriger Junge auf dem Freizeitareal mit einer Spielzeugpistole hantiert, was einen achtjährigen aus Syrien stammenden Jungen in Angst versetzte. Dieser hat laut Feierbach den 13-Jährigen daraufhin geschubst, um seinen Freund zu beschützen, auf den die Pistole gerichtet war. "Die Spielzeugwaffe war zwar als solche zu erkennen. Aber wir wissen nicht, welche Erlebnisse der Achtjährige mit Waffen in seiner Heimat hatte", erklärte die Polizeisprecherin. Auf das Schubsen habe der 13-Jährige reagiert, indem er dem Jüngeren mit der Hand schlug. Verletzt wurde der Achtjährige dabei nicht. Die inzwischen herbeigerufene Polizei beruhigte die Situation und übergab beide Kinder an die Eltern.